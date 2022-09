Alpinista João Garcia vai estar na receção aos novos estudantes da UTAD

Hoje, dia 21 de setembro, pelas 16h, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) promove a sessão de boas-vindas aos novos estudantes, que contará com a participação especial do alpinista de elite João Garcia.

A sessão oficial de abertura do ano letivo arrancará com a saudação inicial do reitor Emídio Gomes, seguindo-se as intervenções do presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, e da presidente da Associação Académica (AAUTAD), Maria Ferreira. João Garcia subirá ao palco da Aula Magna da UTAD para uma palestra motivacional, onde partilhará as peripécias e memórias sobre a conquista do Evereste em 1999.

Aos 55 anos, João Garcia é o único português a figurar no top 10 mundial dos alpinistas que conseguiram escalar as 14 montanhas com mais de 8 000 metros de altitude, sem o auxílio de oxigénio artificial e sem carregadores de altitude.

Depois da sessão de boas-vindas aos novos estudantes da UTAD (terá também transmissão em streaming), haverá um sunset no Largo do Pedrinhas, com a apresentação do concurso “Garrafa UTAD” e, ainda do mapa de bebedouros que vão ser instalados no campus da academia transmontana.

Programa

16h | Abertura (Aula Magna)

Emídio Gomes, Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

16h15 | Intervenções

Rui Santos, Presidente da Câmara de Vila Real

Maria Ferreira, presidente da AAUTAD

16h35 | Palestra

João Garcia, alpinista português

18h | Sunset no University Center (Largo do Pedrinhas)

Concurso “Garrafa UTAD”