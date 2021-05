Alteração provisória do trânsito na Rua Marechal Teixeira Rebelo em Vila Real

A partir do próximo dia 17 de maio de 2021, os trabalhos de requalificação da rua Marechal Teixeira Rebelo, inseridos no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Real, vão entrar numa nova fase.

Esta fase da obra irá condicionar o troço da via entre a travessa de São Domingos e a Rua Miguel Torga, passando o trânsito a realizar-se da seguinte forma:

Interrupção de trânsito na Rua Marechal Teixeira Rebelo, no troço compreendido entre a travessa de São Domingos e a rua Miguel Torga; o troço da rua Marechal Teixeira Rebelo, entre a Avenida da Noruega e o Parque de Estacionamento coberto, existente na rua e utilizado pelos funcionários do Hospital da Luz, terá os dois sentidos de circulação, permitindo o acesso aos moradores e respetivos funcionário do Hospital; o troço da rua Marechal Teixeira Rebelo, entre o parque de estacionamento coberto e a Travessa de São Domingos terá apenas um sentido de circulação e permitirá, através dessa travessa, o acesso ao Hospital da Luz e à avenida Carvalho Araújo.

Os restantes condicionamentos mantêm-se inalterados devendo, por isso, todos os utilizadores dessas vias (peões e automobilistas) dar especial atenção à sinalização rodoviária temporária e circularem com especial prudência enquanto durarem as obras.