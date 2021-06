Alterações de trânsito devido às obras da Avenida Carvalho Araújo

No seguimento das Obras da Avenida Carvalho Araújo, em Vila Real, a partir desta segunda-feira, dia 7 de junho, irá ser necessário cortar a circulação automóvel no sentido Nascente-Poente, entre a avenida Carvalho Araújo e rua Miguel Torga para a execução de uma vala na faixa de rodagem. Nesta fase da obra será apenas permitida a circulação no sentido Poente-nascente, entre a rua Miguel Torga e a avenida Carvalho Araújo.

A circulação afetada pelo corte será temporariamente feita pela avenida Carvalho Araújo e pela rua António Valente da Fonseca em direção ao Seixo, ou em alternativa pela zona do mercado em direção ao Seixo.

Os condicionamentos vão decorrer no período mínimo de tempo necessário à execução dos trabalhos e estão sujeitos a ajustes e possíveis pequenas alterações no decorrer dos mesmos. Alerta-se que o trânsito na zona estará sujeito a demora, pelo que se pede aos automobilistas que puderem evitar a zona condicionada que o façam por outras vias alternativas.