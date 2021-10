Alto Tâmega acolheu reunião entre os Gabinetes Técnicos Florestais e o ICNF

A Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT) acolheu nas suas instalações, no passado dia 26 de outubro, a 6ª reunião de trabalho dos Gabinetes Técnicos Florestais das Comunidades Intermunicipais (GTFI’s) da Região Norte e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Ultrapassado o período crítico da pandemia, e tendo em conta a importância de se estabelecerem posições conjuntas relativamente a temas transversais às sub-regiões, decidiu-se retomar as reuniões de trabalho que vinham a ser promovidas em devida articulação com os Gabinetes Técnicos Florestais Intermunicipais da Região Norte e o ICNF.

A reunião decorreu em sistema misto (presencial e por videoconferência), e contou com a presença da Diretora Regional do ICNF Norte, Sandra Sarmento, de vários elementos da equipa do ICNF e dos GTFI’s das Comunidades Intermunicipais do Alto Tâmega, Alto Minho, Ave, Cávado, Tâmega e Sousa e Terras de Trás-os-Montes.

De entre os vários assuntos discutidos, foram apresentados os novos Chefes de Núcleo de Coordenação de cada uma das Sub-Regiões do Norte, e analisado o Decreto-Lei n.º 82/2021 de 13 de outubro.

Em data anterior, no dia 25 de outubro, a Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega promoveu conjuntamente com o ICNF e 19 Comunidades Intermunicipais, de Norte a Sul do país, uma outra reunião por videoconferência com o Fundo Florestal Permanente, representado pelo vice-presidente do ICNF, Paulo Salsa, cujo ponto único de agenda se prendia com o cumprimento dos indicadores dos Gabinetes Técnicos Florestais Intermunicipais, face a várias questões que surgiram no âmbito dos recentes pagamentos efetuados pelo Fundo para o funcionamento dos GTFI’S.

Fonte: CIM Alto Tâmega