Alto Tâmega comemora Dia Mundial do Turismo com degustação de produtos regionais

No próximo dia 27 de setembro comemora-se o Dia Mundial do Turismo e, para assinalar a data, o Posto de Turismo do Alto Tâmega está a organizar um dia especial, neste espaço que serve os 6 municípios da região (Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar).

O dia Mundial do Turismo celebra-se desde 1980 a 27 de setembro, data da adoção do Estatuto da Organização Mundial do Turismo, que se deu dez anos antes, sendo promovido internacionalmente por esta organização que escolhe ainda um tema para assinalar a data, tendo escolhido para 2021 o tema: “Turismo para um crescimento inclusivo”.

A comemoração deste dia visa promover e evidenciar o valor cultural, social, económico e político do turismo, bem como a importante contribuição do setor para se alcançarem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável traçados pela ONU.

O Posto de Turismo do Alto Tâmega espera a visita de grande número de visitantes às suas instalações, na Alameda do Tabolado, para comemorar este dia especial que contará com momentos de degustação de produtos regionais, provas vínicas e com a oferta de um kit de promoção turística da Região.