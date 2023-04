Alto Tâmega e Barroso com quase um milhão de dormidas nos últimos quatro anos

Segundo dados do Turismo do Porto e Norte de Portugal, apresentados pelo Presidente desta entidade, Luís Pedro Martins no Fórum Turismo, Sustentabilidade e Crescimento do Interior, que decorreu no passado dia 27 de março, no Casino de Pedras Salgadas – Vila Pouca de Aguiar, entre 2019 e 2022 foram registadas quase um milhão de dormidas, de nacionais e estrangeiros, na região do Alto Tâmega e Barroso.

De acordo com o Turismo do Porto e Norte de Portugal, no ano de 2019 foram registadas cerca de 275 mil dormidas. No ano seguinte, 2020, a tendência foi de queda, essencialmente devido à pandemia da Covid-19 que levou a várias restrições, registando-se uma quebra de quase 100 mil dormidas. O ano de 2021 voltou a ter um saldo positivo, aumentando novamente as dormidas, chegando perto das 220 mil. O passado ano de 2022 foi o melhor dos últimos quatro, com mais de 304 mil dormidas registadas no território da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT).

Ainda segundo a mesma fonte, no ano passado as dormidas de hotelaria representaram 81,42% do total, com as dormidas de turismo de habitação e turismo no espaço rural a representar 10,07% do total e as dos estabelecimentos de alojamento local a ter um peso de 8,49%.

De referir que os números registados poderão ser ainda mais elevados, uma vez que o Instituto Nacional de Estatística (INE) – entidade que faz a recolha dos dados e os comunica, posteriormente, ao Turismo do Porto e Norte de Portugal – não tem os registos dos locais de alojamento com menos de dez quartos.

Desde 2018 que a CIMAT tem levado a cabo um conjunto de iniciativas com vista ao reforço do posicionamento turístico da região, essencialmente assentes em quatro projetos: “Água – Uma experiência Cultural”, “Alto Tâmega – Destino Termal”, “Plano Sinalética do Alto Tâmega” e “Alto Tâmega – Turismo 4.0”, complementadas com outras ligadas ao empreendedorismo e ao património cultural.

Graças a estes projetos foi possível desenvolver o Plano Estratégico de Turismo do Alto Tâmega e Barroso que serviu de base para a implementação de diversas iniciativas de promoção e divulgação do Território, como são exemplo os 26 outdoors de sinalização turística espalhados pelos diferentes acessos à região, o Posto de Turismo do Alto Tâmega e Barroso que serve os seis municípios da CIMAT, as placas com QR Codes afixadas junto dos diversos pontos de especial interesse turístico da região com informação sobre o ponto em questão, complementadas com um roteiro físico e guias turísticos da região para cada um dos sete produtos turísticos identificados no Plano Estratégico, reposicionamento digital do site e APP Visit Alto Tâmega. A par disto, outra grande aposta foi a capacitação dos atores turísticos da região, bem como a promoção integrada do território em Feiras nacionais e internacionais de grande relevância, com Stand próprio.

“É uma altura em que registamos números muito interessantes, significando que a estratégia que estamos todos a implementar está a trazer bons resultados. De um lado, o trabalho da CIMAT, muito articulado com os municípios, mas também apoiando as empresas e articulando com o Turismo do Porto e Norte de Portugal. Por outro lado, o trabalho das empresas oferecendo uma boa qualidade de serviço e permitindo que os turistas passem a palavra e que recomendem que alguns deles também fiquem fiéis ao território. E, ainda, o nosso trabalho, do Turismo do Porto e Norte, de promoção externa em mercados tão distantes como os mercados americano, brasileiro ou canadiano, que hoje chegam aqui à região. Portanto, este é o resultado de um trabalho de muita gente”, elogiou Luís Pedro Martins.

Ramiro Gonçalves, Primeiro Secretário Executivo da CIMAT realça a importância do desenho do Plano Estratégico para o turismo na região que tem vindo a permitir a implementação de ações de capacitação, organização e promoção do produto turístico de forma integrada pelos seis municípios, dando ainda nota que os dados do primeiro trimestre do presente ano já superam os de igual período de 2022.

Atendendo ao crescente aumento do número de dormidas no território do Alto Tâmega e Barroso, e tendo em conta todas as medidas desenvolvidas no que diz respeito à capacitação dos atores turísticos da região, bem como das diversas ações de comunicação e divulgação do território junto do público-alvo, é expectável que estes dados continuem a aumentar.

GCI