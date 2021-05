Alto Tâmega: reunião de preparação do Projeto Piloto do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais

Decorreu, na passada sexta-feira, dia 30 de abril, a reunião de preparação do Projeto Piloto do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) do Alto Tâmega (RCM 25-2021). A ocasião realizou-se por videoconferência e juntou a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), a Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT) e os 6 municípios do Alto Tâmega.

O Projeto Piloto do Alto Tâmega é um dos três Projetos Pilotos, aprovados em Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/2021, para 3 regiões selecionadas, com o objetivo de testar o funcionamento do SGIFR, nomeadamente no que diz respeito, aos recursos e processos do modelo, com especial foco no modelo de governança, na especialização das equipas da Gestão Fogo Rural no terreno e na adaptação das Forças de Proteção Civil ao novo sistema.

Nesta reunião, para além do enquadramento do Projeto Piloto do SGIFR do Alto Tâmega, foram apresentados os objetivos e uma proposta de plano de trabalhos no âmbito do referido projeto, que integra uma análise dos pontos fortes e fragilidades do território, a identificação dos projetos críticos a acompanhar de forma mais dedicada (com base nos 97 projetos que constam no Programa Nacional de Ação) e, ainda, os intervenientes e as partes interessadas nos projetos críticos.