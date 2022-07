Alto Tâmega: últimos espetáculos com adesão significativa

No fim de semana passado (2 e 3 de julho) realizaram-se mais dois espetáculos musicais, no âmbito do Projeto CulturAT – Promoção Turística do Alto Tâmega através da Cultura, nos municípios de Montalegre e Vila Pouca de Aguiar, que contaram com a presença de cerca de 350 pessoas.

O espetáculo “Barroso Património Mundial” foi apresentado pela Banda Musical de Parafita, em conjunto com os convidados Laura Inês Almeida e Amadeu Magalhães, no dia 2 de julho, no Auditório Municipal de Montalegre, totalizando cerca de 250 espectadores.

No dia 3 de julho, a Banda Musical de Loivos atuou no Centro Interpretativo Mineiro de Jales – Campo de Jales, com um espetáculo intitulado “METALLICA LIBRI”, tendo estado presentes cerca de 100 pessoas.

De entre os vários presentes nos eventos, destacamos a presença do Presidente da Câmara Municipal de Montalegre, Orlando Alves (evento em Montalegre), Vereadora da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, Ana Rita Dias e Presidente da Junta de Freguesia de Vreia de Jales, António Gregório (evento em Campo de Jales – Vila Pouca de Aguiar).

De recordar que o projeto CulturAT é promovido pela Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT), em parceria com o Município de Ribeira de Pena e o Ecomuseu – Associação de Barroso, e resultou de uma candidatura apresentada ao Aviso NORTE 14-2020-25 – “Património Cultural – Programação Cultural em Rede”.