Aluna da UTAD obtém Doutoramento Europeu em veterinária com a máxima classificação

Isabel Carvalho, aluna da UTAD, foi a primeira aluna do curso de Ciências Veterinárias da UTAD em obter Doutoramento Europeu com a máxima classificação

Na manhã do passado dia 24 de Junho, a Doutora Isabel Carvalho (Isabel Loreto Barroso de Carvalho) defendeu a tese de doutoramento a nível europeu na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). Mestre em Biotecnologia para as Ciências da Saúde desde 2018, tem desenvolvido a sua atividade profissional na área da resistência aos antibióticos e microbiologia veterinária.

A tese de doutoramento intitula-se “β-lactamases e carbapenemases de espectro estendido em Enterobacteriaceae de animais de estimação, animais selvagens e humanos. Estamos perante um problema de saúde pública?”. A investigação contou com mais de 500 amostras de animais de companhia saudáveis e doentes, obtidas de diferentes hospitais veterinários localizados em Portugal, assim como amostras de humanos e animais selvagens (Ilhas Canárias). A tese foi apresentada e discutida entre os membros do júri, em inglês e espanhol. De salientar que se trata da primeira aluna do curso de Ciências Veterinárias em obter o grau de Doutoramento Europeu e com a máxima classificação.

Parte da investigação decorreu no Laboratório de Microbiologia Médica da UTAD, orientado pela Professora Catedrática Patrícia Poeta, investigadora e coordenadora do Grupo de Microbiologia e Resistência a Antibióticos – MicroART. A Doutora Isabel esteve também no Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular, em Logroño, Espanha, dirigido pela Professora Catedrática Carmen Torres.