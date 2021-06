Aluna de Boticas é finalista no Concurso Nacional de Leitura

Mariana Pires, aluna do 4º A do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, em Boticas, é uma das cinco finalistas do 1º. Ciclo do Ensino Básico, na 14ª Edição do Concurso Nacional de Leitura (CNL).

A aluna, natural de Boticas, marcará presença na final do CNL que se realizará no próximo sábado, dia 5 de junho, no Parque dos Poetas, em Oeiras.

Depois de ter vencido as várias fases do concurso, na sua categoria, Mariana Pires ficou também apurada na prova de pré-seleção nacional que decorreu no passado dia 19 de maio, na Biblioteca Municipal de Boticas.

É a primeira vez que um aluno de Boticas chega diretamente à prova final de palco do concurso, facto que merece reconhecimento de toda a comunidade educativa e da população do Concelho.

Para além desta prestação, Mariana Pires terá ainda a oportunidade de ser também premiada com a gravação de um vídeo, apresentando um spot a recomendar o seu livro favorito, oportunamente produzido e enviado ao Júri Nacional.

Os resultados obtidos pelos alunos do Agrupamento Escolar orgulham o executivo municipal e são a prova de que todos os esforços e investimentos realizados na educação dos jovens são profícuos.

O CNL 2021 é organizado pelo Plano Nacional de Leitura 2027 (PNL2027) em parceria com Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), Camões – Instituto da Cooperação e da Língua (Camões, IP), Direção-Geral de Administração Escolar/Direção de Serviços de Ensino e das Escolas Portuguesas no Estrangeiro (DGAE/DSEEPE), com o apoio da Rádio Televisão Portuguesa (RTP) e tem como objetivo principal estimular o gosto e os hábitos de leitura e melhorar a compreensão leitora nos alunos do ensino básico e do ensino secundário.