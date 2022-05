Aluna do Agrupamento de Escolas de Boticas é finalista do Concurso Nacional de Leitura

Maria João Adegas, aluna do 6º A, do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro – Boticas, é uma das finalistas do 2º Ciclo, na 15ª Edição do Concurso Nacional de Leitura (CNL).

A aluna marcará presença na final do CNL 2022 que se realizará no próximo dia 4 de junho, em Almada.

Depois de ter vencido as várias fases do concurso na sua categoria, Maria João Adegas ficou também apurada na prova de pré-seleção nacional que decorreu na passada terça-feira, dia 10 de maio, na Biblioteca Municipal de Boticas.

Além da prova escrita de pré-seleção online já realizada, a última etapa do CNL é composta também pela gravação de um vídeo/spot alusivo ao livro favorito da aluna e por uma prova oral de palco realizada pelos 24 finalistas apurados na prova de pré-seleção.

É a segunda vez consecutiva que uma aluna de Boticas chega à fase nacional final do concurso, facto que merece reconhecimento de toda a comunidade escolar, servindo de exemplo para os restantes alunos do estabelecimento de ensino.

Os bons resultados alcançados pelos alunos do Agrupamento Escolar no CNL e em outras iniciativas escolares orgulham o executivo municipal, constatando-se de que todos os esforços e investimentos realizados no setor da educação são benéficos para as crianças e jovens do Concelho.