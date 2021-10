Alunas da UTAD apresentaram na Turquia Património Cultural de Vila Real

Quatro alunas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) apresentaram na Pamukkale University da Turquia os resultados obtidos ao longo do projeto Erasmus+ S.I.L.V.HER, que defende e divulga o património cultural imaterial de Vila Real.

O grupo é composto por três alunas da licenciatura em turismo (Catarina Beatriz Serra Pantoja Gomes da Silva; Carolina Fachada de Fernandes Almeida Branco e Mariana Marques Abreu) e uma aluna da licenciatura em Animação Sociocultural (Laura Coutinho Rosas Fraga).

Estas estudantes voluntariaram-se para fazer um curso, de 9 ECTS, em regime online e presencial, baseado nos princípios do project based learning. Este curso, realizado no âmbito do projeto ERAMUS+ S.I.L.V.HER (Safeguarding Intangible and CulturaL Values and HERitage), permitiu-lhes formular uma ideia de negócio: Bil’app. Trata-se de uma aplicação que permitirá aos seus utilizadores descobrir Vila Real de uma forma inovadora alcançando residentes, estudantes e também turistas. A app irá melhorar e facilitar o acesso à informação sobre a história da cidade, a sua cultura, as suas tradições, inovações recentes, as suas práticas sustentáveis, etc.

Os destinatários irão conhecer Vila Real numa perspetiva que privilegia o património cultural imaterial. Assim, muito mais do que a típica lista com museus, igrejas e todo o tipo de património cultural construído, serão partilhados sentimentos, histórias e memórias.

Para que possam concretizar este projeto, entraram em contacto com parceiros como a AAUTAD e o Município de Vila Real. Também procuraram uma plataforma de crowdfunding que permitisse reunir o financiamento necessário para construir a app. Os resultados do seu trabalho foram apresentados no terceiro e último workshop de uma semana, no final de Setembro, na referida universidade turca.