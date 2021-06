Aluno da Escola de Hotelaria e Turismo do Douro-Lamego representa Portugal na Estónia

Gonçalo Graça, aluno da Escola de Hotelaria e Turismo do Douro-Lamego, curso de Gestão e Produção de Cozinha, arrecadou o 1º lugar na categoria de Cozinheiro Aprendiz no concurso Interescolas 2021.

O Concurso Interescolas, uma competição promovida pelas Escolas do Turismo de Portugal desde 2006, teve lugar no início deste mês. 12 escolas e perto de 100 alunos competiram, durante três dias, nesta competição que teve lugar na Escola de Vila Real de Santo António, no Algarve. Acompanhados por cerca de 30 Formadores e elementos de Júri, os alunos estiveram em competição em 12 categorias das mais diversas áreas de formação ministradas nas Escolas de Hotelaria e Turismo do país.

Com esta classificação, Gonçalo Graça garantiu a sua participação nos Encontros Europeus da Associação Europeia de Escolas de Hotelaria e Turismo (AEHT) que, este ano, se vai realizar em novembro, em Tallinn, na Estónia.

Relembrando que a Escola de Hotelaria e Turismo do Douro-Lamego tem as candidaturas abertas até 20 de julho: https://tinyurl.com/cn6fb6kw