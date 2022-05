Aluno da escola de Mondim de Basto foi GNR por um dia

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através da Secção de Policiamento Comunitário e Prevenção Criminal (SPC) de Vila Real, em conjunto com o Centro Escolar de Mondim de Basto, participou num projeto de preferências profissionais, através do qual possibilitou, a um aluno do 4º ano, a experiência para desempenhar a função de militar da Guarda Nacional Republicana (GNR), profissão que ambiciona um dia ter.

Convenientemente uniformizado, este pequeno “Guardinha”, teve a oportunidade de conhecer as instalações e de simular algumas tarefas que se executam no interior de um Posto Territorial, e num momento seguinte, em contexto exterior, teve ainda a possibilidade de alertar alguns condutores para os cuidados que devem ter durante o exercício da condução.

Desta forma, foram proporcionados momentos a este aluno, que certamente irão ficar para sempre registados na sua memória.