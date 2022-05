Alunos da Escola Diogo Cão aprendem Medidas de Suporte Básico de Vida

No “mês do coração”, e numa perspetiva de educar para prevenir, os alunos do 9º ano de escolaridade do Agrupamento de Escolas Diogo Cão tiveram a possibilidade de assistir a uma aula diferente.

No âmbito da disciplina de Ciências Naturais e do Projeto Educação para a Saúde, as Medidas de Suporte Básico de Vida foram transmitidas pela Equipa de Saúde Escolar e praticadas pelos nossos jovens.

A atividade mereceu toda as atenção e dedicação por parte dos alunos, que em boa hora ficaram bem mais sensibilizados para a importância da prática correta e diligente de um conjunto de medidas que, embora simples, podem salvar vidas, quando a ajuda profissional não surge a tempo.

Resta-nos agradecer à equipa da educação escolar pela prontidão com que recebeu o convite da escola, e aos nossos alunos que acolheram o espírito de socorrista, que se espera reforçado e replicado.