Alunos da Escola Diogo Cão ofereceram “falsos vitrais” à Câmara Municipal

Os alunos do 8º A do Agrupamento de Escolas Diogo Cão ofereceram, no passado dia 19, dois “falsos vitrais” à Câmara Municipal de Vila Real.

Os “falsos vitrais” foram desenvolvidos na disciplina de Complemento à Educação Artística (CEA) e tinham como objetivo reproduzir aspetos identitários da cidade.

Em representação da turma, um grupo de alunos, acompanhado por Elisabete Leite, Diretora do Agrupamento; Armando Félix, Adjunto da Diretora; Ana Esteves, Diretora de Turma; e Helena Bastardo, professora da disciplina foram recebidos no salão nobre do município. O Presidente da Câmara, Rui Santos e o vereador da Educação e Cultura, José Maria Magalhães elogiaram os trabalhos realizados e como forma de agradecimento entregaram aos alunos uma lembrança.

Segundo o porta-voz da turma, todos ficaram muito sensibilizados por verem o seu trabalho reconhecido.