Alunos da Escola Diogo Cão vencem Olimpíadas do Turismo

Numa iniciativa promovida pela Sfori, com apoio das Escolas Turismo de Portugal, os alunos do 9.º B, Ana Luísa Tomás, Beatriz da Silva Martins e Emanuel Alexandre Mouriz Pereira, após terem sido apurados na Pré-eliminatória das Olimpíadas do Turismo, entre 172 equipas envolvidas, classificaram-se em 1.º lugar, na Fase Final, realizada no passado dia 5 de maio em ambiente 100% digital.

Durante o dia, os participantes foram desafiados a criar um projeto inovador para o sector do turismo que passou por diversas fases, desde criação da ideia e conceito, orçamentação e gestão da mesma, necessidades logísticas e de recursos humanos, entre outras.

O evento formativo SFORI, consiste numa atividade que integra a simulação de situações alusivas à realidade organizacional quotidiana a que faz alusão, recorrendo para esse efeito a desafios essencialmente práticos, os quais abordam questões técnicas de uma forma integrada e implícita, através de dinâmicas de grupo (teambuilding) que permitem às equipas progredir e desenvolverem as mais variadas atitudes, conhecimentos e competências

As Olimpíadas são uma iniciativa competitivo-didático que visa a sensibilização dos jovens do 8º e 9º ano de escolaridade para a empregabilidade na área do Turismo.

A comunidade escolar, com enorme agrado e sentimento de orgulho, congratula-se com o desempenho destes alunos que souberam dar o melhor de si.