Alunos da Escola profissional Agostinho Roseta recolhem 4000 pontas de cigarro

A Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde do Douro I – Marão e Douro Norte e a Divisão do Ambiente da Câmara Municipal de Vila Real realizaram uma ação de sensibilização na Escola profissional Agostinho Roseta para assinalar o Dia Mundial Sem Tabaco, a 31 de maio.

Os últimos indicadores do consumo de produtos do tabaco dão nota de um aumento considerável do consumo na faixa etária dos/as mais novos/as. Deste modo, as técnicas da Unidade de Saúde do ACES desenvolveram o tema relacionado com as consequências do tabaco para a saúde humana, tanto para os/as fumadores/as ativos/as como passivos/as, apontando o consumo daquele produto como principal promotor de algumas doenças do foro respiratório, endócrino e outros. Foi ainda explanado que um/a fumador/a médio investe 10% do seu rendimento mensal em tabaco, comprometendo a disponibilidade financeira para outros fins pessoais.

Mafalda Vaz de Carvalho complementou a palestra com a vertente do projeto Para Cá do Marão, embalagens não! que se dedica à recolha das pontas de cigarro. Este projeto da autarquia vila-realense, que assenta na promoção da política dos 5 R’s e na Economia Circular, disponibiliza estruturas de recolha dos resíduos do tabaco, os Eco-pontas, que são encaminhados para o Laboratório da Paisagem de Guimarães que lhes dará uma nova vida como matéria-prima para a produção de eco-tijolos para o sector da construção civil.

Para além disso, os/as alunos/as da Escola Agostinho Roseta foram alertados/as para a legislação que proíbe a largada de pontas de cigarro na via pública e para a poluição do espaço público, oceanos e entrada na cadeia alimentar dos resíduos provocados pelo tabaco em consonância com o tema escolhido pela OMS (organização Mundial da Saúde) para esta efeméride em 2022 “Tabaco: Ameaça ao nosso ambiente”.

No final realizou-se a atividade “Quantas pontas tu contas?”, no âmbito da qual os alunos procederam à recolha de pontas de cigarro da via pública, no percurso entre a escola Agostinha Roseta e a Mostra Escolar, na praça do Município. O Resultado foi surpreendente, em apenas 30 minutos foram recolhidas cerca de 4000 pontas de cigarro. A Enfermeira Ana Luísa Santos, do ACES (Gestora do Programa Nacional de Saúde Escolar no ACES) que acompanhou a realização desta atividade, destacou que com esta ação de rua, todos/as conseguiram verificar o real impacto do tabaco em todas as vertentes da saúde pública e, por conseguinte, no ambiente.

Todas as entidades envolvidas esperam que acima de tudo tenham criado momentos de reflexão a estes/as jovens e que eles/as se tornem agentes de mudança.