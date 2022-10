Alunos da Polónia, Roménia, Turquia e Grécia visitaram Sabrosa no âmbito do Programa Erasmus +

Durante a semana de 3 a 7 de outubro, o Agrupamento de Escolas Miguel Torga – Sabrosa acolheu as delegações de quatro agrupamentos escolares da Polónia, Roménia, Turquia e Grécia no âmbito do Projeto Erasmus + “New approaches opposite old stereotypes”.

Durante os últimos dias, e com o apoio do Município de Sabrosa, aos professores e alunos foi proporcionado um conjunto de atividades e experiências que lhes permitiram dar a conhecer o nosso território e contactar com a nossa língua, tradições e gastronomia.

O Programa da visita foi estruturado de forma a dar a conhecer, às delegações estrangeiras, o território onde a Escola Básica e Secundária Miguel Torga está inserida.

No dia 3 de outubro, todas as delegações participaram num peddy-papper pela vila de Sabrosa, no fim do qual foram recebidas na Câmara Municipal de Sabrosa, pelo Vice-Presidente e vereador da Educação, Martinho Gonçalves, tendo-lhes sido oferecidas algumas lembranças do Município.

Nos restantes dias, os participantes neste projeto tiveram a oportunidade de visitar vários locais do concelho e da região.

No dia 6 de outubro, as atividades foram desenvolvidas em Sabrosa, tendo os grupos visitado a Exposição Locais e Culturas da Viagem de Magalhães e participado num arraial popular ao final da tarde, de onde constou um jantar volante e animação musical.