Alunos dão asas à criatividade e criam mural com a Associação Bagos d’Ouro

O Executivo Municipal juntou-se à comunidade escolar e participou na criação de um novo mural na sede do Agrupamento de Escolas D. Sancho II de Alijó, idealizado e pintado pelos alunos, com a orientação do artista Godmess. A iniciativa está integrada no projeto “Faz Parte!”, da Associação Bagos d’Ouro, e visa promover a inclusão social através da expressão artística.

Alguns dos alunos envolvidos nesta ação fazem parte do grupo de 200 crianças e jovens que a Bagos D’Ouro apoia, a nível escolar e social, em seis concelhos durienses (Alijó, Armamar, Murça, Sabrosa, São João da Pesqueira e Tabuaço).

O “Faz Parte!” foi criado para proporcionar às crianças destes territórios a oportunidade de explorarem as suas potencialidades, os seus talentos individuais e a sua região, experimentando e expressando-se através de várias técnicas explicadas por artistas de diferentes áreas.