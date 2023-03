Alunos de Boticas visitaram Qualifica – Feira de Educação

Os alunos do 9ºano do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro realizaram, no passado dia 03 de março, uma visita de estudo à Qualifica– Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego na Exponor, numa iniciativa do Município de Boticas através do Projeto CLDS 4G-Boticas ComVida.

Perante um mundo cada vez mais competitivo, onde a diversidade de saídas profissionais é cada vez maior, o 9º ano torna-se, assim, um marco decisivo para o futuro dos jovens.

Dada a importância desta fase de decisão, foi proporcionado aos jovens o conhecimento sobre as ofertas educativas e formativas disponíveis bem como oportunidades de qualificação e de carreira profissional.

Esta iniciativa constituiu uma oportunidade para os jovens do Concelho terem o acesso privilegiado a informação que os apoiará no processo de decisão da área e do curso que pretendam seguir no futuro.

