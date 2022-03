Alunos de Mesão Frio assinalaram Dia Mundial da Água

Numa iniciativa promovida pela Associação de Pais e Encarregados de Educação, em parceria com a Câmara Municipal de Mesão Frio, o Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade (AEPAN) e a Escola Segura do Destacamento Territorial da GNR de Peso da Régua, dia 22 de março, assinalou-se o Dia Mundial da Água, junto da comunidade escolar.

Inserida no Plano de Ação da Associação de Pais e Encarregados de Educação do AEPAN, a iniciativa consistiu na criação de um cenário alusivo à efeméride, na Praia Fluvial do Rio Teixeira, com as crianças do Ensino Pré-Escolar a movimentarem uma gota de água gigante, pintada em plástico e que foi filmada por um drone, cujo resultado final será divulgado no Facebook da associação e dos seus parceiros. Em complemento à iniciativa que decorreu esta manhã, na presença do Vereador com o Pelouro da Educação, Fernando Correia e que contou com a colaboração das Educadoras, da Coordenadora do Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário, Anabela Marrafa, da animadora, Fátima Pereira e da Psicóloga, Sandra Braga, a Câmara Municipal partilhou, com todos os alunos do AEPAN, panfletos de sensibilização à poupança do bem essencial que é a água.

As crianças, vestidas de azul, divertiram-se com a criação de uma coroa em forma de gota, que exibiram na cabeça, aquando do movimento coletivo realizado com a gota de água gigante.