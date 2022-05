Alunos de Mesão Frio assistiram a peças de teatro pela Filandorra

A Câmara Municipal de Mesão Frio proporcionou, durante o dia de hoje, 19 de maio, duas peças de teatro encenadas pela companhia Filandorra – Teatro do Nordeste, para os alunos do 9.º e 10.º ano de escolaridade, do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade.

No palco do Auditório Municipal de Mesão Frio, foram dramatizadas duas obras de Gil Vicente, recomendadas pelo Plano Nacional de Leitura e que constam nos programas curriculares da disciplina de Português: «Auto da Barca do Inferno» e «Farsa de Inês Pereira», ambas com encenação de David Carvalho, que lhes conferiu um sentido pós-moderno aliado a apontamentos de comédia e que muito divertiram a plateia.