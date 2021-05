Alunos de Mesão Frio recebem Ciclo de Teatro Vicentino

Numa iniciativa da Câmara Municipal de Mesão Frio, dirigida aos alunos do Ensino Secundário do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade, durante o dia de hoje, a companhia de Teatro Filandorra – Teatro do Nordeste trouxe, até ao palco do Auditório Municipal de Mesão Frio, um ciclo de Teatro Vicentino, que contou com a representação de duas peças de Gil Vicente: pelas 10h30, a peça «O Auto da Barca do Inferno», para alunos do 9.º ano e à tarde, pelas 14h30, «A farsa de Inês Pereira», para alunos do 11.º ano.

No final da sessão da manhã, os alunos do 9.º ano surpreenderam ao encarnar as personagens do «Auto da Barca do Inferno» e também estes subiram ao palco, para reproduzirem as encenações e os textos que ensaiaram nas aulas, em conjunto com os docentes. Os papéis inverteram-se e os atores da Filandorra assistiram, na plateia, às performances de expressão dramática dos jovens alunos, que mereceram rasgados elogios.