Alunos de Mesão Frio vistam Centro Interpretativo do Castro de Cidadelhe

No âmbito do dia do patrono do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade, assinalado no dia 14 de março, a Câmara Municipal de Mesão Frio proporcionou uma visita guiada ao Centro Interpretativo do Castro de Cidadelhe, a todos os alunos do 4.º ano do Ensino Básico, a frequentarem o agrupamento de escolas, para ficarem a saber mais sobre a Cultura Castreja, que predominou na freguesia, cuja fundação será anterior à da vila de Mesão Frio.

Na concretização da atividade pedagógica, a autarquia cedeu o transporte e um Técnico, para a visita guiada às instalações do Centro Interpretativo instalado nas imediações do Hotel Douro Scala.

Os alunos ouviram atentamente as explicações sobre o Castro de Cidadelhe e sobre os resultados dos trabalhos de investigação arqueológica, que o classificaram como Imóvel de Interesse Público em 1992.A Câmara Municipal de Mesão Frio relembra que as visitas ao Centro Interpretativo do Castro de Cidadelhe são gratuitas e de acesso aberto ao público em geral, sem necessitar de reserva para o efeito.