Alunos de Santa Marta de Penaguião distinguidos com Diploma de Mérito

O Município de Santa Marta de Penaguião distinguiu os alunos que obtiveram melhor desempenho escolar no ano letivo de 2020/2021.

Entre o dia de ontem e hoje (16 e 17 de dezembro), 68 alunos penaguienses viram os seus esforços e dedicação ao estudo reconhecidos ao integrarem o Quadro de Excelência do Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião.

De acordo com a listagem validada pelo referido Agrupamento de Escolas, a autarquia penaguiense distinguiu 34 alunos do 1º ciclo com cheques de valor de 50 € e 34 alunos do 2º e 3º ciclo com cheques de valor de 100 €. Um investimento da autarquia em 5.100 euros que consiste numa forma de motivação extra para os alunos do concelho.

O presidente da Câmara Municipal, Luís Machado, manifestou a sua satisfação pelos resultados alcançados pelos alunos e salienta que o município tem a Educação como um dos focos de apoio prioritário. Com efeito, ao presente investimento se junta o já existente apoio com as bolsas de estudo para os alunos do ensino superior, o apoio nos transportes e refeições escolares, bem como a oferta dos livros de fichas a todos os alunos desde o 1º ao 3º ciclo.