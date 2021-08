Alunos de Teatro e António Fonseca escolheram Mesão Frio para residência artística

Os alunos finalistas da Licenciatura de Teatro e Educação, da Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC), subiram ao palco do Claustro do Convento de São Francisco, em Mesão Frio, na noite do passado sábado, dia 31 de julho, para apresentarem a peça «Noite da lua de sangue», sob a Direção do reconhecido ator, encenador e professor, António Fonseca. O espetáculo, ao ar livre e de acesso gratuito, foi promovido pela Câmara Municipal de Mesão Frio, em parceria com a ESEC e destinou-se à comunidade em geral.

O Município concedeu apoio cultural ao programa de residência artística dos alunos finalistas que, durante a semana anterior ao espetáculo, estiveram instalados na antiga residência de estudantes de Mesão Frio, para o desenvolvimento do projeto de estágio, de caráter itinerante, que levará a peça a diversos palcos do País.

Para a criação do espetáculo, os futuros atores conjugaram vários conhecimentos adquiridos ao longo dos três anos da Licenciatura, tendo promovido, durante a semana, vários ensaios abertos ao público, em Mesão Frio e encontros com a comunidade, espaços geográficos e diferentes formas de viver.