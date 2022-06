Alunos de Vila Real participam em sessão de Literacia Judicial

No âmbito da Mostra Escolar 22 e numa parceria com o Tribunal da Comarca de Vila Real, o Município de Vila Real levou a cabo, no dia 31 de maio, uma sessão que contou com a presença da Juiz Presidente, do Vice-Presidente e Vereador do Pelouro da Educação e Ensino, das Diretoras das duas Escolas Secundárias e alunos do 12º ano de escolaridade.

O tema em destaque foi: “A organização Judiciária dentro do Estado de Direito Democrático”, tendo sempre como base a “desmitificação do papel da justiça e a aproximação dos cidadãos ao meio judiciário”.

O Município, na pessoa do Vice-Presidente, Alexandre Favaios, deu muito bom acolhimento, desde a primeira hora, a esta proposta, porque é seu entendimento, que pela sua complexidade há temas que têm que sair para fora das instituições e serem explicados de uma forma pedagógica às cidadãs e aos cidadãos no geral.

Este tema em concreto é fundamental para todas e todos, e mais importante ainda, para as jovens e os jovens que estiveram presentes, para que possam de forma esclarecida executar em plenitude os seus direitos, deveres e exercer de forma consciente o seu sentido de cidadania ativa e participada.

Capacitar jovens, fomentando a discussão e o seu esclarecimento sobre os direitos fundamentais consagrados na Constituição da República Portuguesa é para uma missão de elevado valor cívico.

O Vice-Presidente reitera o agradecimento a todas e todos presentes, e de forma muito sentida à Senhora Juiz Presidente pela inteira disponibilidade, salientando que este trabalho de parceria em prol de uma comunidade escolar mais esclarecida e mais próxima da justiça resultará, certamente, em cidadãos mais ativos e conscientes do seu uso de direitos dentro de uma sociedade que se quer mais solidária, justa e livre.