Alunos do 5º e 6º ano de Alijó sensibilizados para a higienização das mãos

Celebrou-se, no passado dia 5 de maio, o Dia da Higienização das Mãos com um Peddy Paper de sensibilização, promovido pelo Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Marão e Douro Norte, dirigido aos alunos do 5º e 6º ano do Agrupamento de Escolas D. Sancho II – Alijó. Esta ação teve como objetivo incentivar e promover a higienização das mãos desde tenra idade.

Durante a atividade, que decorreu no Pavilhão Municipal de Alijó, os alunos aprenderam a coreografia da higienização das mãos e responderam a questões sobre a sua importância, de forma prática, divertida e pedagógica. O Presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Paredes, aproveitou a oportunidade para se dirigir aos alunos e vincar a importância deste tipo de comportamentos.

Depois de higienizar as mãos, os alunos tiveram oportunidade de confirmar se estas ficaram efetivamente limpas, com recurso a uma “caixa mágica” com luz negra, que permitiu observar as áreas não higienizadas. Todas as turmas foram contempladas com um prémio coletivo e lembranças alusivas à data.

Este ano, o ACeS Marão e Douro Norte decidiu descentralizar a celebração deste dia, no sentido agregador de toda a população por ele abrangida, tendo sido celebrado em Alijó. O Dia da Higienização das Mãos foi criado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), com o propósito de chamar a atenção para a importância da higienização das mãos, um ato simples que constitui uma atitude preponderante para o controle de infeções.