Boticas: alunos do 9º ano visitaram Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego

Os alunos do 9º ano do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro visitaram na passada quinta-feira, dia 21 de abril, a 13ª edição da Qualifica – Feira da Educação, Formação, Juventude e Emprego, que decorreu entre os dias 20 e 23 de abril, na EXPONOR.

A visita de estudo, organizada pelo Município de Boticas, no âmbito do projeto CLDS 4G-Boticas ComVida, com o apoio do Agrupamento Escolar, permitiu aos jovens estudantes ficarem a conhecer as ofertas educativas e formativas, bem como as oportunidades de qualificação e de carreira profissional disponíveis e, simultaneamente, esclarece-los sobre a área profissional que pretendem seguir, uma vez que no próximo ano letivo vão frequentar o Ensino Secundário.

GC CM de Boticas