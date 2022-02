Alunos do Agrupamento de Escolas Diogo Cão ouviram as histórias de Jorge Serafim

No dia 10 de fevereiro, o Agrupamento de Escolas Diogo Cão, promoveu a atividade “Vamos ouvir contar histórias?”, para os alunos do 2º ciclo, no Teatro de Vila Real.

Ao longo do dia foram feitas várias sessões, onde os alunos tiveram a oportunidade de ouvir, Jorge Serafim que, para além de ser um mediador do livro e da leitura, escritor e ilustrador, é um contador de histórias que tem percorrido o país de lés a lés efetuando inúmeras sessões de contos para públicos de todas as idades. Tem participado em encontros de narração oral, nomeadamente em Espanha, Argentina, Uruguai, Canadá, Estados Unidos, Cabo Verde, Macau.

Jorge Serafim proporcionou, aos presentes, momentos de novidade, de entusiamo, de divertimento e de aprendizagem. As suas “estórias” fizeram-nos “voar” para outros mundos, o do fantástico e do maravilhoso, encantando pequenos e graúdos. Nas suas narrativas foram vinculados valores universais com a solidariedade, a amizade, a tolerância e o respeito, entre outros.

Segundo Serafim “As histórias são como as orelhas, temos que andar com elas todos os dias em cima da cabeça.” Esta frase ilustra bem o que significam os contos para este alentejano de Beja.

Este dia teve como propósito, entre outros, fomentar o gosto pela leitura e pelos livros, desenvolver a literacia da leitura, o espírito crítico, a curiosidade, a imaginação, a fantasia e, ainda, a inteligência emocional.

Deixamos um agradecimento ao Teatro de Vila Real pela cedência do espaço, aos professores que acompanharam os alunos, à professora Isabel Cipriano, coordenadora de Projetos/Clubes, em especial aos alunos que assistiram com entusiasmo e alegria e a toda a comunidade educativa que, de uma forma ou de outra, se empenhou para que esta atividade fosse possível.

Este agradecimento é, também, para o contador de histórias, que “como um mágico, faz aparecer o inexistente, e convence-nos que aquilo existe” e que nos fez sonhar porque conseguiu parar o tempo.

As promotoras