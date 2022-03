Alunos do Agrupamento de Escolas Diogo Cão visitam o Museu da Vila Velha

No âmbito da exposição patente no Museu da Vila Velha, “Configurações com Máscaras”, no dia 15 de março, o Museu convidou a artista autora da exposição, e embaixadora do PEEA de Vila Real, para realizar uma atividade no Museu, com a responsável do Serviço educativo do Museu, Dr.ª Joana Nunes com o público escolar, nomeadamente JI/EB nº 3 do Corgo pertencente ao Agrupamento de Escolas Diogo Cão, com alunos do Pré-Escolar. As atividades foram articuladas com a coordenadora Ilda Alvadia e a educadora Helena Teixeira. Uma atividade idêntica foi também realizada no dia 9 de março com o Centro Escolar da Araucária, pertencente ao Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus, também com alunos do Pré-Escolar, sendo que nestes dois agrupamentos está implementado o Programa de Educação Estética e Artística da DGE.

Como motivação os alunos visualizaram as obras expostas no museu, todas com técnica mista e que incluem objetos de várias formas e materiais, que tiveram como intenção serem reutilizados e prolongar a sua vida útil, indo de encontro a uma educação ambiental e ao desenvolvimento sustentável. Nesta sequência, foi lançado um desafio às crianças para colecionarem coisas e objetos naturais e artificiais numa caixa, denominada, “Caixa de tesouros”, foram ainda mostradas caixas, como exemplo, onde estão guardados em cada uma delas, objetos naturais e artificiais, como elemento motivador para as crianças criarem a sua própria caixa. Esta é uma ideia no seguimento da ACD – “Projeta-me – caixa de imagens do mundo” (https://educacaoartistica.dge.mec.pt/projeta-me.html) um recurso educativo que promove um conjunto de ações que estimulam a invenção de imagens visuais, do teatro, musicais e do movimento do corpo. Através de atividades definidas à volta de objetos existentes numa caixa, pretende-se que as imagens mobilizem ideias, tanto quanto as ideias acionem imagens inscrita no plano de recuperação das aprendizagens 21 23 Escola+.

As crianças puderam ainda observar uma experiência no laboratório do Museu, consistindo na elaboração de vários tipos de moldes. Prosseguindo na sala de exposições, as crianças libertaram a sua inspiração, criando o seu próprio trabalho de uma forma lúdica, onde a criatividade fluiu expressivamente.

PEEA Vila Real

Isaura Sousa