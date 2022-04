Alunos do Centro Escolar de Mesão Frio sensibilizados para a adoção de animais

Os alunos do Centro Escolar de Mesão Frio, do 1.º Ciclo de Ensino Básico, do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade, puderam assistir, esta manhã, a uma ação de sensibilização e promoção de adoção animal, no âmbito da campanha «Como treinares o teu cão», promovida pelo Centro de Recolha e Proteção Animal do Vale do Douro Norte.

A iniciativa pretendeu sensibilizar os mais pequenos, não só para a necessidade de cuidar do seu animal de companhia, mas também para a importância de uma adoção responsável e dos riscos que daí podem advir.

Com o objetivo de chamar a atenção dos alunos, a Médica Veterinária do Centro de Recolha e Proteção Animal do Vale do Douro Norte conversou sobre os principais cuidados a ter para o bem-estar animal.

Posteriormente, será colocado em demonstração um vídeo de todo o processo realizado pelo Centro de Recolha e Proteção Animal do Vale do Douro Norte, para a recolha, tratamento e adoção dos animais.