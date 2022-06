Alunos do Pré-escolar de Sabrosa terão refeições gratuitas no próximo ano letivo

Foi aprovada em reunião de executivo municipal a gratuitidade nas refeições para todos os alunos do ensino pré-escolar, do concelho de Sabrosa, para o ano letivo 2022/2023. Esta será mais uma importante medida que agora o município de Sabrosa adota, e que vem complementar outras já em vigor, como é o caso da medida das creches gratuitas para todos os alunos, e que vem contribuir de forma decisiva como mais um motivo de fixação e atração de pessoas no nosso concelho.

No próximo ano letivo, os alunos do ensino pré-escolar irão dispor de refeições, transportes gratuitos, e prolongamento de horário, enquanto os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico continuarão a ter como apoios diretos: a disponibilização de refeições, comparticipadas de acordo com o escalão da Ação Social Escolar; os transportes gratuitos; a componente de apoio à família; a atribuição de fichas dos manuais escolares (que abrange também os alunos do 2.º Ciclo do Ensino Básico) e de material escolar (apenas para os alunos dos Escalões A e B do 1.º Ciclo).

Para os alunos do 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário, continuarão a ser disponibilizados transportes escolares gratuitos para todos.

Este reforço de medidas de apoio é considerado pela presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, e restante executivo municipal, fundamental e prioritário, revendo na educação um dos principais pilares de contributo para o desenvolvimento e sustentação do território concelhio.

Todos os apoios podem ser solicitados nos Serviços de Educação e Ação Escolar, presencialmente no edifício do Auditório Municipal de Sabrosa (sem necessidade de marcação prévia) ou online, no futuro Portal da Educação, que irá ser apresentado brevemente e que será mais uma ferramenta ao dispor de toda a comunidade escolar.

GC CM de Sabrosa