Alunos pré-universitários visitaram o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro no Dia Aberto

No dia 12 de abril, o CHTMAD recebeu quinze estudantes pré-universitários para o Dia Aberto. Os estudantes foram recebidos pelo Conselho de Administração e assistiram à intervenção da Presidente, Rita Castanheira, que apresentou o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD).

De seguida, tiveram oportunidade de conhecer diversos serviços assistenciais, onde conversaram com os seus representantes, que prestaram todas as informações e esclareceram as dúvidas dos estudantes, relativas a esses serviços.

Para Margarida Nogueira, este dia foi “muito interessante para conhecermos aquilo que acontece no hospital. Os profissionais foram muito simpáticos e receberam-nos muito bem”. Já para a Maria Cardoso, este dia “permitiu ajudar a decidir o que quero fazer no futuro, gostei muito das várias atividades que realizei”. Estes foram alguns dos testemunhos dos participantes. Para a responsável do Serviço de Formação do CHTMAD, Susana Tomás, “dado o sucesso deste evento, estamos decididos a manter e promover este tipo de projetos, que muito contribuem para o esclarecimento destes jovens estudantes”.