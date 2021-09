AMARAMÁLIA 2020 no Teatro Municipal de Vila Real

A Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo entrará em palco, no Teatro Municipal de Vila Real, com o espetáculo AMARAMÁLIA 2020 , no próximo dia 18 de Setembro, às 21h30.

Esta obra, por ocasião das Comemorações do Centenário de Nascimento de Amália Rodrigues, é uma homenagem à voz que tornou o Fado universal, fazendo-se lamento, dor e pranto de um povo.

Com coreografia de Vasco Wellenkamp, dramaturgia de Daniel Gorjão, figurinos de Teresa Martins, cenografia de Luís Santos e Wilson Galvão e fados cantados pela voz incontornável de Amália Rodrigues, o espetáculo AMARAMÁLIA 2020 ganha vida no palco do Teatro de Vila Real.

AMARAMÁLIA in memoriam apresenta-se como uma projeção imaginária, uma cerimónia sem tempo e personagens definidas. O seu espaço tanto poderá ser a geometria obscura das vielas e tabernas de Lisboa — na sua penumbra habitada —, como uma janela debruçada sobre a claridade de um lugar sem nome.

As flutuações do destino e das paixões humanas, a tristeza, a separação, a estranheza, o voo e o grito pela liberdade, ressurgirão como a expressão de um sentimento de vida incerta.