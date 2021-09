Amílcar Almeida, candidato do PSD às Eleições Autárquicas 2021, realizadas dia 26 de setembro, foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Valpaços para um terceiro mandato. O PSD elegeu seis vereadores e a candidatura socialista apenas um.

O social-democrata conquistou 73,84 % da votação, com 7.367 votos, seguido do Partido Socialista (PS), com 13,62% (1.359 votos), CDS-PP, com 3,04% (303 votos), Chega, com 1,98% (198 votos) e CDU, com 1,16% (116 votos).

A abstenção foi de 47%.