Ampliação de redes de saneamento na UF de Adoufe e Vilarinho de Samardã e freguesia de Vila Marim

A Águas do Interior Norte procedeu à consignação de mais uma empreitada de ampliação da rede de saneamento do Sistema de Vila Real, que drena os efluentes para a ETAR da Águas do Norte. O lote agora consignado vai abranger as aldeias e lugares de Calçada, Coêdo, Escariz e Paredes, na União de Freguesias de Adoufe e Vilarinho de Samardã, e Quintela e Varelas, na Freguesia de Vila Marim. Esta empreitada tem um prazo de execução de 550 dias e um valor de 2.958 275,60€.

Quando os investimentos previstos no âmbito destas candidaturas estiverem concluídos Vila Real atingirá os 84% de cobertura de rede, atingindo a média nacional. Para Rui Santos, edil vila-realense, “este valor não é um ponto de chegada vamos continuar a trabalhar para, aproveitando os fundos disponíveis, atingir valores superiores à média nacional”. O autarca salientou ainda que este serviço contribui para uma melhoria significativa na qualidade do ambiente e na vida das pessoas, valorizando os territórios e os imóveis.

Recorde-se que a Águas do Interior Norte viu aprovadas, no âmbito do aviso do POSEUR-12-2017-05, 69 candidaturas incidindo em várias operações de reabilitação de ETAR’s e redes de coletores nos municípios integrantes da empresa. Estas candidaturas foram agrupadas em lotes, de acordo com a tipologia da obra e proximidade geográfica.

O conjunto das candidaturas prevê investimentos na ordem dos 21 milhões de euros, a executar nos próximos 3 anos, tendo já sido finalizados concursos, a consignar brevemente, após visto prévio do Tribunal de Contas, no valor de cerca de 14 milhões de euros. Os restantes concursos encontram-se a decorrer.

A este valor de investimento na melhoria do tratamento das águas residuais somam-se investimentos na melhoria das redes de abastecimento de água, com vista a reduzir drasticamente as perdas de água das redes, no valor de 14 milhões de euros, com adjudicações já realizadas e cujos outros procedimentos também se encontram a decorrer, totalizando o conjunto dos investimentos previstos em cerca de €35 Milhões.