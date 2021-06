Ampliada rede de saneamento em zonas rurais do concelho de Vila Real

UF Adoufe e Vilarinho da Samardã e Quintela, na freguesia de Vila Marim

Num investimento superior a três milhões de euros (2,5 milhões na UF Adoufe e Vilarinho da Samardã e 500 mil em Quintela, na freguesia de Vila Marim), a Águas do Interior Norte (AdIN) informou que “continua a dar continuidade à expansão das redes de saneamento no concelho de Vila Real”. Quando as obras estiverem concluídas, será atingida a taxa média nacional de cobertura de redes de saneamento (84%).

Segundo a AdIN, ao longo do atual Quadro Comunitário de Apoio, num investimento global superior a 30 milhões de euros nas freguesias rurais do concelho de Vila Real, “foi possível aumentar a taxa de cobertura de redes de saneamento em mais de 20%, passando de uma taxa de cobertura de 63% para 84%”.