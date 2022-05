Ana Arrebentinha abriu “Festival Rir sem Bilhete” em Sabrosa

No passado sábado, dia 14 de maio, Ana Arrebentinha subiu ao palco do Auditório Municipal e deu a partida para a edição deste ano do Festival Rir sem Bilhete.

Com o monólogo humorístico “Coisas de Mulheres”, Ana Arrebentinha conquistou o público proporcionando muitas gargalhadas e momentos hilariantes a todos os presentes.

O Festival Rir sem Bilhete tem continuidade, depois de ter sido suspenso nos últimos dois anos devido à pandemia da Covid-19, a 9 de julho com o espetáculo “O Regresso da Alzira”, onde vai imperar a comédia de improviso com José Carlos Completo e, por fim, a 22 de outubro, sobe ao palco Quim Roscas e Zeca Estacionâncio, com os atores João Paulo Rodrigues e Pedro Alves.

Todos os espetáculos serão realizados no Auditório Municipal de Sabrosa, pelas 21H00, com entrada gratuita.