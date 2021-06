Ana Daniela Alves eleita Presidente da Federação Distrital das Mulheres Socialistas

Ana Daniela Alves foi eleita presidente da Estrutura Federativa das Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos (MS-ID) do Distrito de Vila Real com mais 93% dos votos, resultado igualmente obtido pela Comissão Política Federativa.

A recém-eleita presidente informou que irá trabalhar, em prol do distrito, com o foco “tendo como foco as próximas Eleições Autárquicas”. “O nosso projeto agradece a participação de todas as camaradas e congratula-se com a responsabilidade que nos foi atribuída, para este curto mandato, quer a mim, quer à Comissão Política Federativa, liderada pela Brigite Bazenga Goncalves”, referiu Ana Daniela Alves.

“Mais Igualdade, Mais Coesão, Melhor Democracia” é o nome do projeto. Na ocasião, Elza Pais foi eleita como Presidente Nacional da MS-ID.