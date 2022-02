Ana Margarida Guedes conquista 4º lugar no Arena Lisbon International Meeting

A atleta Ana Margarida Guedes, do Ginásio Clube Vila Real, participou no Arena Lisbon International Meeting, competição realizada no Complexo Olímpico do Jamor entre 12 e 13 de fevereiro e na qual estiveram presentes 518 atletas em representação de 77 clubes. A nadadora vila-realense, que está integrada no Centro de Alto Rendimento do Jamor, competiu nas provas de 100 metros Mariposa e 50 metros Livres. Nos 100 metros Mariposa, a atleta do GCVR foi 8ª nas eliminatórias com o tempo de 1.05.56, que lhe valeu a qualificação para a final A onde foi 4ª classificada com o tempo de 1.03.16. Nos 50 metros Livres, Ana Guedes foi 8ª nas eliminatórias com o tempo de 27.67, qualificando-se assim para a final A onde foi 6ª classificada com a marca de 27.44.

Esta foi mais uma participação positiva da atleta Ana Margarida Guedes numa competição de nível internacional, que continua assim a sua evolução na modalidade com o objetivo de conquistar a presença nas melhores competições internacionais.

Luís Pinto