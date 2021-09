Ana Margarida Guedes integra Centro de Alto Rendimento do Jamor

A nadadora Ana Margarida Guedes, do Ginásio Clube Vila Real, vai integrar o Centro de Alto Rendimento com base no Centro Desportivo Nacional do Jamor (CDNJ) durante a época 2021/2022. Fruto da excelente evolução da atleta vila-realense ao longo dos anos na modalidade e marcada por vários títulos e recordes nacionais, Ana Margarida Guedes foi convidada a integrar o Centro de Alto Rendimento onde irá trabalhar com Alberto Silva, antigo treinador da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos entre 2004 e 2021 e do campeão olímpico César Cielo que assumiu a direção técnica da Federação Portuguesa de Natação. Desta forma, Ana Margarida Guedes terá a possibilidade de continuar a trabalhar dentro das melhores condições do país e explorar ao máximo as suas capacidades na Natação, levando o nome do clube e da cidade para um novo patamar de reconhecimento.

Luís Pinto