André Serra Gonçalves é o campeão do Campeonato Regional Absoluto de Vila Real

Ao longo dos dias 2 e 5 de outubro decorreu o Campeonato Regional Absoluto de Vila Real. Esta edição, a maior de sempre em 34 anos da Associação de Ténis de Vila Real, contou com um total de 50 participantes.

Durante quatro dias, os courts do Clube de Ténis de Vila Real e da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro foram o grande palco daquela que foi uma autêntica “festa do ténis” transmontano.

Este Campeonato, realizado sob o slogan “Para cá do Marão jogam os que cá estão!”, consagrou o primeiro Campeão Regional Absoluto de Bragança: André Serra Gonçalves.

O quadro de singulares masculino, composto por jogadores de peso do Clube de Ténis de Vila Real, Clube Caça e Pesca do Alto Douro, DuluTénis e Clube Académico de Bragança, contou com encontros de grande nível. O atual campeão, do CA Bragança, confirmou o favoritismo e levou a melhor sobre Tomás Cardoso (Duluténis), tenista proveniente da fase de qualificação, pelos parciais de 6-1 e 6-0.

Ao longo da prova, o atleta brigantino superou nomes como Rui Botelho (Duluténis), na meia-final por 6-0 e 6-1, Pedro Teixeira (CCPA Douro) por 6-0 e 7-5, António Mesquita (CCPA Douro) com os parciais de 6-0 e 6- 1 e, na primeira ronda, venceu João Pedro Amado (Duluténis) por duplo 6-1. Ao confronto que antecede a grande final chegou também o atleta Hugo Sousa, do CT Vila Real.

Na variante de pares, o finalista de singulares, Tomás Cardoso, juntamente com João Pedro Amado (Duluténis), venceram o título de campeões após triunfo sobre a dupla Domingos Gonçalves e Pedro Teixeira (CCPA Douro), pelos parciais de 6-3 e 7-5.

Já em pares mistos, Carlos Grilo e Juliana Moucho, ambos do CT Vila Real, dominaram a prova e sagraram-se vencedores após duas vitorias por duplo 6-0. Na meia-final diante de Andreia Magalhães/Diogo Oliveira (CT Vila Real) e, no derradeiro encontro, frente a Adelaide Balsa/André Balsa (Duluténis).

Estes foram dias em cheio, repletos de muito e bom ténis nos courts de ténis de Vila Real. Todos os participantes foram brindados com alguns prémios exclusivos e os campeões receberam ainda os troféus pelas mãos do Presidente da AT Vila Real, José Manuel Ribeiro, que com este Campeonato Regional Absoluto inicia o mandato (2021-2024) para que foi eleito em Julho passado.