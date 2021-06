André Ventura, líder do Chega, partido político com assento na Assembleia da República, esteve em Vila Pouca de Aguiar, no dia de ontem, para apresentação de cinco candidatos às próximas eleições autárquicas.



Durante a noite, foram apresentados os seguintes candidatos: Valdemar Carneiro (Chaves), Ricardo Rodrigues (Valpaços), Maria João (Boticas), Rui Pedro (Ribeira de Pena) e Sérgio Ramos (Vila Real).