Ângelo Moura oficializa recandidatura à Câmara Municipal de Lamego

Ângelo Moura apresentou-se ontem aos lamecenses, fazendo um balanço da sua ação governativa e evidenciando “o respeito conquistado pelas instituições aos longo destes anos de mandato, da resolução da pesada divida existente no Município e do cumprimento do dever e da obrigação de devolver a Lamego e aos lamecenses a transparência na governação do bem comum.”

Ângelo Moura realçou a capacidade de colocar no terreno as obras do PEDU e a conclusão de outros projetos, referindo que “neste mandato foram 24 milhões em obra realizada e em curso.” Relembrou ainda a aposta feita nas juntas de freguesia e no aumento da sua dotação em mais de 70% das suas receitas.

Explicou também o reforço efectuado na ação educativa, na área cultural e na dignificação do nome de Lamego, através dos seus produtos endógenos, como o vinho ou o espumante, da atividade e a precursão imaterial, como as máscaras de Lazarim ou a elevação das Festas em Honra à Nossa Sra. dos Remédios a uma das 7 Maravilhas da cultura popular portuguesa.

No seu discurso Ângelo Moura abordou também o futuro e alguns dos projectos como “a construção do novo Centro de Saúde, obra que temos já em curso. Também a educação continuará a ser uma aposta e a implementação da Estratégia Local de Habitação será uma realidade.” O melhoramento das ligações intra-municipais, bem como uma ligação célere à A24, que continuam a ser negociadas com o governo, foram também referidos no seu discurso.

O tecido empresarial, fortemente condicionado nos últimos dois anos, não será esquecido. “Os nossos empresários continuarão a merecer toda minha atenção e acompanharei de perto as necessidades e anseios do sector”, explica.

“Vamos continuar a fazer de Lamego o melhor dos sítios para viver e reforçar a sua importância estratégica. Temos que dar continuidade ao projecto iniciado.”, reforçou Ângelo Moura.