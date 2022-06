Animação noturna do 51º Circuito Internacional de Vila Real

Começou a contagem decrescente para o regresso do Circuito Internacional de Vila Real que, depois de dois anos de interregno forçado pela pandemia, regressa em plena força naquele que promete ser um fim-de-semana memorável, cheio de velocidade, adrenalina e festa para os vila-realenses e para todos aqueles que nos visitam. Numa história que teve início em 1931 e que está recheada de momentos marcantes, Vila Real volta, de 1 a 3 de julho, a ser o centro de todas as atenções para os aficionados dos desportos motorizados.

Como já é habitual, para além da componente desportiva, o Município preparou um programa de animação noturna à altura de um evento desta dimensão. Assim, a animação da sexta-feira, dia 1 de julho, ficará a cargo da Orquestra Ligeira do Exército (OLE), que subirá ao palco da Praça do Município às 22h00. Na agenda do dia 2 de julho estão os Xutos & Pontapés, às 22h00, seguidos do DJ Wilson Honrado, a partir das 24h00.

Está tudo a postos resta agora esperar ansiosamente pela adrenalina e entusiasmo do barulho dos motores, do cheiro dos pneus e da diversão noturna que fazem do Circuito Internacional de Vila Real um evento imperdível.

GC CM de Vila Real