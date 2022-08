Aniversário de Miguel Torga assinalado em concerto com “Danças Ocultas”

O Espaço Miguel Torga recebeu, no passado dia 12 de agosto, por ocasião do aniversário do poeta e escritor, um concerto de homenagem protagonizado pelo quarteto de concertinas “Danças Ocultas”.

O quarteto de concertinas apresentou um espetáculo que assinala os seus 30 anos de carreira, numa fusão de música tradicional e contemporânea. Os “Danças Ocultas” de Artur Fernandes, Filipe Cal, Filipe Ricardo e Francisco Miguel são um dos grandes tesouros da música portuguesa contemporânea, que levam já praticamente três décadas de carreira.

Como já vem sendo habitual, ano após ano, o Espaço Miguel Torga assinala esta data com um concerto ao ar livre, que contou com uma grande afluência de público.

Adolfo Correia Rocha nasceu a 12 de agosto de 1907, em São Martinho de Anta, concelho de Sabrosa, e cumpriria o seu 115º aniversário.

