Ano de 2021 marcou recuperação do Ensino Superior em Chaves

A criação de uma nova Escola Superior do Instituto Politécnico de Bragança (IPB) em Chaves e a transformação para Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha marcam 2021 como um ano inesquecível para Chaves e para o Alto Tâmega, que voltaram a ter oferta de Ensino Superior Público no território. O Governo viabilizou a criação de um novo estabelecimento de ensino superior, com licenciaturas dedicadas aos setores do turismo e bem-estar, que significa o regresso do Ensino Superior Público ao concelho. O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, veio a Chaves revelar a decisão de homologação da criação da nova escola de ensino superior.

A proposta para a criação da “Escola Superior de Hotelaria e Bem-Estar” na região do Alto Tâmega foi promovida pela Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, AquaValor e o Instituto Politécnico de Bragança (IPB). Uma estratégia encetada pelos seis Municípios do Alto Tâmega, em 2018, tendo a capacitação e a incorporação de conhecimento na valorização dos recursos endógenos como a principal prioridade no processo de afirmação territorial da região.