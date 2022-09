Ano letivo abriu no concelho de Murça com escola “nova”

A Escola EB 2 e 3 e secundária de Murça, abre portas de cara lavada, totalmente renovada e disponível para acolher os alunos do concelho, neste início de ano lectivo.

O Município de Murça, além de diligenciar junto das entidades competentes para que a intervenção fosse mais abrangente e ampla do que inicialmente estava projectado | previsto, acaba por fazer um enorme esforço financeiro, para que as obras de requalificação da Escola Sede do Agrupamento, fossem uma realidade.

Esta renovada infraestrutura, acrescenta assim, melhores condições para os alunos, professores e auxiliares desenvolverem as actividades lectivas e pedagógicas.

Além desta importante e imprescindível obra, o executivo Municipal continua a apostar fortemente na educação, promovendo várias iniciativas de apoio aos alunos, às famílias e restante comunidade escolar.

Já no próximo dia 21, quarta-feira, realiza-se o “Dia do Diploma”, momento para a Comunidade Escolar distinguir e reconhecer os alunos e turmas, do 4º ao 12º ano, que se destacaram de forma positiva durante o anterior ano lectivo.

Também esta semana, serão entregues aos alunos do primeiro e segundo ciclos os cadernos de fichas de consolidação das aprendizagens, complementando assim, a oferta dos manuais escolares.

Para os alunos do Concelho que frequentam o ensino superior, o Município entregou, no passado mês, cerca de 60 bolsas de estudo. Apoio concedido aos alunos com menores recursos financeiros, por forma a estimular e assegurar a persecução dos seus estudos.

Esta medida contempla a garantia de igualdade no acesso às melhores condições de educação para as crianças e jovens em idade escolar.

Mas o apoio ao ensino, não se esgota nestas medidas. A Autarquia de Murça, anualmente, presta um auxílio efectivo aos alunos e às finanças das famílias, nomeadamente, na oferta de materiais escolares, na gratuitidade dos transportes escolares, na oferta de atividades de enriquecimento curricular, de animação, na promoção da prática desportiva, no acesso a serviços que disponibilizem refeições diversificadas e saudáveis, e o importante suporte prestado pela equipa do Plano Integrado e Inovador do Combate ao Insucesso Escolar – PIICIE.